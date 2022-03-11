Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники показали, як снайпери-протитанкісти знищують окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 12:12
Скриншот з відео

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала, як захисники знищують окупантів – снайпери-протитанкісти одним пострілом ліквідували 7 загарбників.

Джерело: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького у Facebook

Дослівно 30 бригада: "І знову снайпери-протитанкісти 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького от так спокійно  та влучно знищили ворожий бліндаж, в якому знаходилось 7 російських окупантів".

Деталі: Захисники також виклали у мережу відео знищення ворога.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Українавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

відеоЗеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 людини

відеоНа 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Відео, фото, оновленоЗбита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина

Усі новини...
Україна
Прем’єр Словенії: Ми мали дати Україні більше щодо членства
Директор розвідки США: у Путіна ймовірно немає стійкої мети війни в Україні
Путін вирішив шукати "добровольців" для війни проти України
Останні новини
13:36
Американський виробник ботоксу зупинив постачання до Росії
13:34
Сирійські найманці їдуть на війну в Україні, щоб втекти в ЄС – розвідка
13:18
Окупанти вже вкрали української води на понад 600 мільйонів – Держекоінспекція
13:15
Між РФ і Білоруссю знімають всі обмеження на переміщення громадян
13:10
Київщина: у Вишгородському районі гуманітарна катастрофа, у Фастівському був обстріл
13:06
Польща з 2023 року планує повністю припинити купівлю газу в Росії
13:03
У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова
12:58
Олешки: мер заявив, що росіяни зайшли в місто, а потім – що нікого вже нема
12:53
Німецька SAF-Holland призупиняє інвестиції в РФ
12:37
фотоЗ Луганщини евакуювали 11 тисяч людей, анонсований новий коридор
Усі новини...