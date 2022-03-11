Захисники показали, як снайпери-протитанкісти знищують окупантів

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала, як захисники знищують окупантів – снайпери-протитанкісти одним пострілом ліквідували 7 загарбників.

Джерело: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького у Facebook

Дослівно 30 бригада: "І знову снайпери-протитанкісти 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького от так спокійно та влучно знищили ворожий бліндаж, в якому знаходилось 7 російських окупантів".

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Деталі: Захисники також виклали у мережу відео знищення ворога.