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Защитники показали, как снайперы-противотанкисты уничтожают оккупантов

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 12:12
Скриншот из видео

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показала, как защитники уничтожают оккупантов – снайперы-противотанкисты одним выстрелом ликвидировали 7 захватчиков.

Источник: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook

Дословно 30 бригада: "И снова снайперы-противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вот так спокойно и точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось 7 русских оккупантов".

Детали: Защитники также выложили в сеть видео уничтожения врага.

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Темы: Украинавойна
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