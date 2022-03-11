Защитники показали, как снайперы-противотанкисты уничтожают оккупантов
Пятница, 11 марта 2022, 12:12
30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показала, как защитники уничтожают оккупантов – снайперы-противотанкисты одним выстрелом ликвидировали 7 захватчиков.
Источник: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook
Дословно 30 бригада: "И снова снайперы-противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вот так спокойно и точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось 7 русских оккупантов".
Детали: Защитники также выложили в сеть видео уничтожения врага.
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