Защитники показали, как снайперы-противотанкисты уничтожают оккупантов

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показала, как защитники уничтожают оккупантов – снайперы-противотанкисты одним выстрелом ликвидировали 7 захватчиков.

Источник: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook

Дословно 30 бригада: "И снова снайперы-противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вот так спокойно и точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось 7 русских оккупантов".

Реклама:

Детали: Защитники также выложили в сеть видео уничтожения врага.