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На Сумщині без світла понад півмільйона абонентів – ОДА

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 11:29

У Сумській області без світла залишаються понад півмільйона абонентів. В області також проблеми з газопостачанням.

Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "На Сумщині без світла залишаються понад півмільйона абонентів, 9 тисяч з яких — жителі Сумського району. Світла немає у значної частки жителів Охтирки – 13 тисяч абонентів, В.Писарівки – 8200, Тростянця – 2500, Краснопілля – 14 тисяч, Лебедина – 5700".

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Дослівно: "Без газопостачання залишаються понад 100 абонентів у Сумах, понад 300 — в Охтирці, поодиноко — у Конотопі, Кирилівці, Краснопіллі, селі Пісарівка Краснопільського району.

У селі Мезенівка Краснопільського району газ відсутній у 34-ох абонентів. Яка ситуація з газом у Тростянці – невідомо".

Деталі: Досить складна ситуація в Охтирці. Місцева ТЕЦ та електропідстанція зруйновані, теплопостачання по місту відсутнє. 

ВІДЕО ДНЯ

Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

У Лебедині у двох мікрорайонах міста відновлюють водопостачання. У місті та районі частково відсутнє світло. Аварійні бригади "Обленерго" продовжують відновлювати електропостачання.

З Тростянцем та Краснопіллям зв'язку немає, тож яка ситуація там, наразі невідомо.

Теми: СумиСумська областьвійна
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