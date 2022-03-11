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В Сумской области без света более полумиллиона абонентов – ОГА

Роман КравецПятница, 11 марта 2022, 11:29

В Сумской области без света остаются более полумиллиона абонентов. В области также проблемы с газоснабжением.

Источник: Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "В Сумской области без света остаются более полумиллиона абонентов, 9 тысяч из которых – жители Сумского района. Света нет у значительной части жителей Ахтырки – 13 тысяч абонентов, Писаревки – 8200, Тростянца – 2500, Краснополья – 14 тысяч, Лебедина – 5700".

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Дословно: "Без газоснабжения остаются более 100 абонентов в Сумах, более 300 – в Ахтырке, одиночно – в Конотопе, Кирилловке, Краснополье, селе Писаревка Краснопольского района.

В селе Мезеновка Краснопольского района газ отсутствует у 34-х абонентов. Какая ситуация с газом в Тростянке неизвестно".

Детали: Достаточно сложная ситуация в Ахтырке. Местная ТЭЦ и электроподстанция разрушены, теплоснабжение по городу отсутствует. Водоснабжение, водоотвод и электроснабжение подается с перебоями.

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В Лебедине в двух микрорайонах города возобновляется водоснабжение. В городе и районе частично отсутствует свет. Аварийные бригады "Облэнерго" продолжают возобновлять электроснабжение.

С Тростянцем и Краснопольем связи нет, поэтому какая ситуация там, пока неизвестно.

Темы: СумыСумская областьвойна
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