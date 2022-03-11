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Єврокомісія збирається подвоїти військову допомогу Україні

П'ятниця, 11 березня 2022, 12:29

Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро.

Про це заявив у п'ятницю верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Всі повністю усвідомлюють, що ми повинні посилити нашу військову підтримку України", – сказав він журналістам, прибувши на другий день зустрічі лідерів ЄС у Версалі.

 "Я впевнений, що лідери схвалять ці гроші" - заявив Боррель.

ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки, додав він.

ЄС 27 лютого заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

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Теми: ЄвропаРосія
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