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Еврокомиссия собирается удвоить военную помощь Украине

Пятница, 11 марта 2022, 12:29

Цель Европейской комиссии ставит целью удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро.

Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Все полностью отдают себе отчет, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины", – сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале.

"Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", - заявил Боррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских олигархов и российской экономики, добавил он.

Евросоюз 27 февраля заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро, а глава дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что несколько стран готовы передать боевые самолеты.

Однако позже Польша, Болгария и Словакия официально опровергли информацию о том, что будут передавать самолеты Украине.

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Темы: ЕвропаРосcия
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