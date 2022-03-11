Еврокомиссия собирается удвоить военную помощь Украине

Цель Европейской комиссии ставит целью удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро.

Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Все полностью отдают себе отчет, что мы должны усилить нашу военную поддержку Украины", – сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале.

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"Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", - заявил Боррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских олигархов и российской экономики, добавил он.

Евросоюз 27 февраля заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро, а глава дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что несколько стран готовы передать боевые самолеты.

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Однако позже Польша, Болгария и Словакия официально опровергли информацию о том, что будут передавать самолеты Украине.