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"Для Гааги": Росія уже випустила по мирних українцях 328 оперативно-тактичних ракет

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 12:34
Валерій Залужний

Від початку повномасштабного нападу на Україну російські війська випустили 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування по насеслених пунктах нашої держави.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування (типу "Іскандер" і "Калібр", точка У, ракет класу Х) по мирних містах і селах України.

 

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу".

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Теми: війна
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