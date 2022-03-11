"Для Гааги": Росія уже випустила по мирних українцях 328 оперативно-тактичних ракет

Від початку повномасштабного нападу на Україну російські війська випустили 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування по насеслених пунктах нашої держави.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування (типу "Іскандер" і "Калібр", точка У, ракет класу Х) по мирних містах і селах України.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу".