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"Для Гааги": Россия уже выпустила по мирным украинцам 328 оперативно-тактических ракет

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 11:34
Для Гааги: Россия уже выпустила по мирным украинцам 328 оперативно-тактических ракет
Валерий Залужный

С начала полномасштабного нападения на Украину российские войска выпустили 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по населенным пунктам нашего государства.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования (типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х)  по мирным городам и селам Украины.

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Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала".

Темы: война
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