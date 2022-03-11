"Для Гааги": Россия уже выпустила по мирным украинцам 328 оперативно-тактических ракет

С начала полномасштабного нападения на Украину российские войска выпустили 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по населенным пунктам нашего государства.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования (типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х) по мирным городам и селам Украины.

Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала".