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Українці просять про евакуацію із села Іванків та сусідніх сіл на Київщині

"Українська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 12:36
Іванків на мапі України

Рідні людей, які перебувають в Іванкові Київської області, просять владу та небайдужих громадян організувати евакуацію чи гуманітарний коридор із селища й навколишніх населених пунктів.

Джерело: родичі мешканців села в коментарі УП

Деталі: За словами родичів іванківців, окуповано не лише Іванків, але й усі навколишні села. 

Тільки в Іванкові в заручниках зараз перебуває близько 10 тисяч людей. У місті немає електроенергії, води, їжі, до мешканців приходять чеченці.

Російські війська зараз також перебувають у Сукачах, Шпилях, Ораному, Дитяках, Болотні. 

 

Ці села розташовані на північ від Києва, ближче до кордону з Білоруссю.

Теми: евакуаціявійнаКиївська область
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