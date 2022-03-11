Українці просять про евакуацію із села Іванків та сусідніх сіл на Київщині
П'ятниця, 11 березня 2022, 12:36
Рідні людей, які перебувають в Іванкові Київської області, просять владу та небайдужих громадян організувати евакуацію чи гуманітарний коридор із селища й навколишніх населених пунктів.
Джерело: родичі мешканців села в коментарі УП
Деталі: За словами родичів іванківців, окуповано не лише Іванків, але й усі навколишні села.
Тільки в Іванкові в заручниках зараз перебуває близько 10 тисяч людей. У місті немає електроенергії, води, їжі, до мешканців приходять чеченці.
Російські війська зараз також перебувають у Сукачах, Шпилях, Ораному, Дитяках, Болотні.
Ці села розташовані на північ від Києва, ближче до кордону з Білоруссю.