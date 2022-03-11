Українці просять про евакуацію із села Іванків та сусідніх сіл на Київщині

Рідні людей, які перебувають в Іванкові Київської області, просять владу та небайдужих громадян організувати евакуацію чи гуманітарний коридор із селища й навколишніх населених пунктів.

Джерело: родичі мешканців села в коментарі УП

Деталі: За словами родичів іванківців, окуповано не лише Іванків, але й усі навколишні села.

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Тільки в Іванкові в заручниках зараз перебуває близько 10 тисяч людей. У місті немає електроенергії, води, їжі, до мешканців приходять чеченці.

Російські війська зараз також перебувають у Сукачах, Шпилях, Ораному, Дитяках, Болотні.

Ці села розташовані на північ від Києва, ближче до кордону з Білоруссю.