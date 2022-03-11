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Украинцы просят об эвакуации из села Иванков и соседних сел на Киевщине

"Украинская правда"Пятница, 11 марта 2022, 12:36
Иванков на карте Украины

Родные людей, находящихся в Иванкове Киевской области, просят власти и небезразличных граждан организовать эвакуацию или гуманитарный коридор из поселка и близлежащих населенных пунктов.

Источник: родственники жителей села в комментарии УП

Детали: По словам родственников иванковцев, оккупирован не только Иванков, но и все окрестные села.

Только в Иванкове в заложниках сейчас находятся порядка 10 тысяч человек. В городе нет электроэнергии, воды, еды, к жителям приходят чеченцы.

Российские войска сейчас также находятся в Сукачах, Шпилях, Ораном, Дитяках, Болотне.

 

Эти села расположены к северу от Киева, ближе к границе с Беларусью.

Темы: эвакуациявойнаКиевская область
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