Украинцы просят об эвакуации из села Иванков и соседних сел на Киевщине

Родные людей, находящихся в Иванкове Киевской области, просят власти и небезразличных граждан организовать эвакуацию или гуманитарный коридор из поселка и близлежащих населенных пунктов.

Источник: родственники жителей села в комментарии УП

Детали: По словам родственников иванковцев, оккупирован не только Иванков, но и все окрестные села.

Только в Иванкове в заложниках сейчас находятся порядка 10 тысяч человек. В городе нет электроэнергии, воды, еды, к жителям приходят чеченцы.

Российские войска сейчас также находятся в Сукачах, Шпилях, Ораном, Дитяках, Болотне.

Эти села расположены к северу от Киева, ближе к границе с Беларусью.