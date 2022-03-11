Украинцы просят об эвакуации из села Иванков и соседних сел на Киевщине
Пятница, 11 марта 2022, 12:36
Родные людей, находящихся в Иванкове Киевской области, просят власти и небезразличных граждан организовать эвакуацию или гуманитарный коридор из поселка и близлежащих населенных пунктов.
Источник: родственники жителей села в комментарии УП
Детали: По словам родственников иванковцев, оккупирован не только Иванков, но и все окрестные села.
Только в Иванкове в заложниках сейчас находятся порядка 10 тысяч человек. В городе нет электроэнергии, воды, еды, к жителям приходят чеченцы.
Российские войска сейчас также находятся в Сукачах, Шпилях, Ораном, Дитяках, Болотне.
Эти села расположены к северу от Киева, ближе к границе с Беларусью.