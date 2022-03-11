Мер Франківська просить людей, які живуть поруч з аеропортом, тимчасово переїхати

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить жителів, які живуть поруч із місцевим аеропортом, тимчасово залишити свої помешкання.

Джерело: Заява Марцінків у Facebook

Пряма мова: "Хочу попросити жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка після повітряної тривоги з часом все таки залишити свої помешкання і переїхати".

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Деталі: 11 березня в Івано-Франківську вже було кілька повітряних тривог. Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени.

Що передувало: Зранку 11 березня В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту. Система тривоги не спрацювала.