Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Франківська просить людей, які живуть поруч з аеропортом, тимчасово переїхати

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 12:48

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить жителів, які живуть поруч із місцевим аеропортом, тимчасово залишити свої помешкання.

Джерело: Заява Марцінків у Facebook

Пряма мова: "Хочу попросити жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка після повітряної тривоги з часом все таки залишити свої помешкання і переїхати".

Деталі: 11 березня в Івано-Франківську вже було кілька повітряних тривог. Міська влада закликає жителів Франківська не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени.  

Що передувало: Зранку 11 березня В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту. Система тривоги не спрацювала.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Івано-ФранківськІвано-Франківська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

відеоЗеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у зволіканні зі вступом України до ЄС

У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 людини

відеоНа 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Усі новини...
Івано-Франківськ
По Івано-Франківську був удар – мер
У Франківську після вибухів горить одна з будівель аеродрому
У Франківську п'яний "морж" сидів в ополонці 10 хвилин: довелося кликати Нацгвардію
Останні новини
14:19
Нові обстріли Чернігова: є жертви і поранені, серед загиблих - громадянин США
14:13
Кремль заявляє про "очищення Росії" через війну в Україні
14:05
фото У Чернігові з-під завалів гуртожитка дістали 5 загиблих
14:05
Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у РФ в обхід західних санкцій – FT
13:59
В Україні від рук окупантів загинуло 108 дітей, ще понад 120 – поранені
13:52
Британія розмістить у Польщі військових і ЗРК Sky Sabre
13:51
Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб
13:36
Американський виробник ботоксу зупинив постачання до Росії
13:34
Сирійські найманці їдуть на війну в Україні, щоб втекти в ЄС – розвідка
13:18
Окупанти вже вкрали української води на понад 600 мільйонів – Держекоінспекція
Усі новини...