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По Івано-Франківську був удар – мер

Олена РощінаП'ятниця, 11 березня 2022, 07:01

В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Джерело: Марцінків у Facebook і Telegram, "Суспільне новини"

Пряма мова Марцінківа: "Ворог завдав удару по Франківську! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги".

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Деталі: Міський голова Івано-Франківська Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи. 

Він попросив людей, які живуть у районі аеропорту, згодом покинути ці місця – але зараз залишатися в укриттях. 

"Мешканці Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону "городок"!  Не виїжджайте зараз з дому та не переміщуйтеся найближчим часом територією ваших районів! Поки тримайтеся вдома задля вашої безпеки! Коли небезпека мине – повідомлю!", – додав мер.

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Електроавтотранс повідомив, що тимчасово обмежили рух транспорту в районі аеропорту.

Марцінків попросив жителів Івано-Франківська не виставляти фото й місце вибухів, аби не здавати ворогу локації.

Марцінків зазначив, що це вже другий удар по Івано-Франківську за час війни.

Також удари у п'ятницю відбулися на Волині – по аеродрому в Луцьку.

Нагадаємо: 24 лютого, у перший день війни, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.

УП, доповнено
Теми: Івано-Франківськвійна
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