По Івано-Франківську був удар – мер
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту, а система тривоги не спрацювала, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Джерело: Марцінків у Facebook і Telegram, "Суспільне новини"
Пряма мова Марцінківа: "Ворог завдав удару по Франківську! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги".
Деталі: Міський голова Івано-Франківська Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи.
Він попросив людей, які живуть у районі аеропорту, згодом покинути ці місця – але зараз залишатися в укриттях.
"Мешканці Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону "городок"! Не виїжджайте зараз з дому та не переміщуйтеся найближчим часом територією ваших районів! Поки тримайтеся вдома задля вашої безпеки! Коли небезпека мине – повідомлю!", – додав мер.
Електроавтотранс повідомив, що тимчасово обмежили рух транспорту в районі аеропорту.
Марцінків попросив жителів Івано-Франківська не виставляти фото й місце вибухів, аби не здавати ворогу локації.
Марцінків зазначив, що це вже другий удар по Івано-Франківську за час війни.
Також удари у п'ятницю відбулися на Волині – по аеродрому в Луцьку.
Нагадаємо: 24 лютого, у перший день війни, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.