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Тимощука довічно відлучили від українського футболу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 13:08
зображення УАФ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.

Джерело: УАФ

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує співпрацю з російським агресором, комітет виніс  такі рішення:

— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

— позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

— виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

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— заборонити Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Що передувало: Українська асоціація футболу вирішила покарати колишнього гравця національної збірної Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії та співпрацю з агресором.

З моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.

Нагадаємо: 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

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Теми: футболвійна
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