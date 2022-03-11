Тимощука довічно відлучили від українського футболу
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.
Джерело: УАФ
Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує співпрацю з російським агресором, комітет виніс такі рішення:
— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
— позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
— виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;
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— заборонити Тимощуку займатися футбольною діяльністю на території України довічно.
Що передувало: Українська асоціація футболу вирішила покарати колишнього гравця національної збірної Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії та співпрацю з агресором.
З моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.
Нагадаємо: 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.
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