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Тимощука пожизненно отлучили от украинского футбола

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 13:08

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола.

Источник: УАФ

Детали: Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре по Тимощуку, который продолжает сотрудничество с российским агрессором, комитет вынес следующие решения:

- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

- лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

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- запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Что предшествовало: Украинская ассоциация футбола решила наказать бывшего игрока национальной сборной Анатолия Тимощука за отсутствие позиции по полномасштабному вторжению России и сотрудничество с агрессором.

С момента начала полномасштабной военной агрессии России против Украины бывший капитан сборной Украины мало того, что не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора.

Напомним: 42-летний уроженец Луцка Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансированного "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

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Темы: футболвойна
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