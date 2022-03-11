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Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 13:29
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Станом на 16-ту добу війни російські військ понесли значні втрати, тому змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12:00 11 березня  

Дослівно Генштаб: "Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області".

Деталі: Також противника зупинили в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах – ворог зазнав втрат і наразі намагається закріпитись, але змушений робити це на невигідних рубежах.

На Донецькому напрямку в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля довкола Києва та Маріуполя, а також просуватися в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

Не маючи можливості досягнути успіху, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що знаходяться в глибині території України – Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

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Також противник продовжує формувати резерви для перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України.

Відзначається нарощування ворожої системи протиповітряної оборони на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Поліському напрямку окупанти не проводить активних наступальних дій, бо намагаються відновити боєздатність підрозділів.

На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми, частково здійснює блокування Харкова з півночі і проводить перегрупування військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захопити Маріуполь та Сєвєродонецьк, але успіху не мають. Плани ворога встановити контроль над Миколаєвом, просунутись у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг не реалізовані.

Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.

Теми: Українавійна
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