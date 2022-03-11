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Противник несет значительные потери и вынужден обороняться – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 12:29
Противник несет значительные потери и вынужден обороняться – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 сутки войны российские войска понесли значительные потери, поэтому вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 11 марта

Дословно Генштаб: "В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области".

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Детали: Также противника остановили в Полесском, Сиверском, Южнобужском операционных районах – враг понес потери и пытается закрепиться, но вынужден делать это на невыгодных рубежах.

На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Враг продолжает сосредоточивать свои усилия вокруг Киева и Мариуполя, а также продвигаться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

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Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, которые находятся в глубине территории Украины – Днепр, Луцк и Ивано-Франковск.

Также противник продолжает формировать резервы для перебрасывания их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Отмечается наращивание вражеской системы противовоздушной обороны на Донецком и Таврическом направлениях.

На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении оккупанты не предпринимают активных наступательных действий, потому что пытаются восстановить боеспособность подразделений.

На Сиверском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений ВСУ.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы, частично блокирует Харьков с севера и проводит перегруппировку войск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захватить Мариуполь и Северодонецк, но успеха не имеют. Планы врага установить контроль над Николаевом, продвинуться по направлению к Запорожью и Кривому Рогу не реализованы.

Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

Темы: Украинавойна
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