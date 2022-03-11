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Більшість німців підтримують відмову від російських енергоресурсів через війну Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 13:44

Більшість німців виступають за відмову від російського газу й нафти у зв’язку з нападом РФ на Україну.

Як пише Tagesspiegel/AFP, про це свідчать результати соцопитування Politbarometer для ZDF, оприлюднені 11 березня. 

55% респондентів виступають за те, щоб більше не імпортувати енергоресурси з Росії, навіть якщо це буде означати певні проблеми з ланцюжками постачання у Німеччині. 39% виступають проти такого ембарго. 

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Якщо враховувати політичні симпатії, прихильників відмови від російської нафти й газу серед виборців SPD - 62%, ХДС-ХСС - 56%, "Зелених" - 73%. Водночас, серед симпатиків "Вільних демократів", правопопулістської AfD та Лівих переважають противники ембарго - 57%, 78% і 65% відповідно вважають, що Німеччині варто і далі купувати ці ресурси у Росії. 

Для підвищення енергобезпеки у найближчі роки 92% опитаних покладаються передусім на більше використання відновлюваних джерел енергії; 57% - довшу експлуатацію АЕС, 56% - довшу експлуатацію існуючих теплових електростанцій. 

67% підтримують постачання зброї до України і 29% - не підтримують. Водночас, 63% вважають неправильним надавати Києву важке озброєння, як танки; підтримують таку ідею 31%. 

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47% вважають правильними жорсткі санкції Заходу проти Росії за напад на Україну, хоча це вдарило і по європейцях; ще 38% вважають, що заходи мали б бути жорсткішими. Лише 11% вважають санкції надмірними, при цьому, 57% таких респондентів є прихильниками AfD.

75% опитаних побоюються, що війна в Україні переросте у більшу війну у Європі; 24% не мають таких побоювань.

67% припускають, що президент РФ Владімір Путін може застосувати ядерну зброю, не вірять у реалістичність цього 31%. 

Опитування проводилося аналітичною групою Politbarometer серед 1345 випадково обраних респондентів методом телефонного інтерв’ю 8-10 березня. Можлива похибка складає 2-3%.

Нагадаємо, 27 лютого на демонстрацію солідарності з Україною у Берліні вийши близько 100 000 людей

Теми: Німеччина
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