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Большинство немцев поддерживают отказ от российских энергоресурсов из-за войны Путина

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 13:44

Большинство немцев выступают за отказ от российского газа и нефти в связи с нападением РФ на Украину.

Как пишет Tagesspiegel/AFP, об этом свидетельствуют результаты соцопроса Politbarometer для ZDF, обнародованные 11 марта.

55% респондентов выступают за то, чтобы больше не импортировать энергоресурсы из России, даже если это будет означать некоторые проблемы с поставками в Германии. 39% выступают против такого эмбарго.

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Если учитывать политические симпатии, сторонников отказа от российской нефти и газа среди избирателей SPD – 62%, ХДС-ХСС – 56%, "Зеленых" – 73%. В то же время, среди симпатиков "Свободных демократов", правопопулистской AfD и Левых преобладают противники эмбарго - 57%, 78% и 65% соответственно считают, что Германии следует и дальше покупать эти ресурсы у России.

Для повышения энергобезопасности в ближайшие годы 92% опрошенных полагаются, прежде всего, на большее использование возобновляемых источников энергии; 57% - более длительную эксплуатацию АЭС, 56% - более длительную эксплуатацию существующих тепловых электростанций.

67% поддерживают поставки оружия в Украину и 29% – не поддерживают. В то же время, 63% считают неправильным передавать Киеву тяжелое вооружение, как танки; поддерживают такую ​​идею 31%.

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47% считают правильными жесткие санкции Запада против России за нападение на Украину, даже если они имеют негативные последствия для самих европейцев; еще 38% считают, что меры должны быть более жесткими. Только 11% считают санкции чрезмерными, при этом, 57% таких респондентов являются сторонниками AfD.

75% опрошенных опасаются, что война РФ против Украины перерастет в большую войну в Европе; 24% не имеют таких опасений.

67% предполагают, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие, не верят в реалистичность этого 31%.

Опрос проводился аналитической группой Politbarometer среди 1345 случайно избранных респондентов методом телефонного интервью 8-10 марта. Возможная погрешность составляет 2-3%.

Напомним, 27 февраля на демонстрацию солидарности с Украиной в Берлине вышли около 100 000 человек.

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Темы: Германия
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