Кім: Росіяни запланували ротацію на 17 березня. Не встигнуть!
П'ятниця, 11 березня 2022, 14:12
Голова Миколаївської області Віталій Кім розповів, що росіяни запланували ротацію військ із регіону на 17 березня, але обіцяє не дозволити їм це зробити.
Джерело: Кім у відеозверненні
Пряма мова Кіма: "Там Росія починає розганяти у себе – мами просять забрати строковиків з України тощо. У них ротація десь 17 числа, але вони вже все.
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Вони хочуть приховати свою поразку на Миколаївщині тим, що проведуть планову ротацію 17 числа. Не встигнуть! Ми їм не дамо зробити ротації".