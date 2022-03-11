Кім: Росіяни запланували ротацію на 17 березня. Не встигнуть!

Голова Миколаївської області Віталій Кім розповів, що росіяни запланували ротацію військ із регіону на 17 березня, але обіцяє не дозволити їм це зробити.

Джерело: Кім у відеозверненні

Пряма мова Кіма: "Там Росія починає розганяти у себе – мами просять забрати строковиків з України тощо. У них ротація десь 17 числа, але вони вже все.

Вони хочуть приховати свою поразку на Миколаївщині тим, що проведуть планову ротацію 17 числа. Не встигнуть! Ми їм не дамо зробити ротації".