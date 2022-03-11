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Ким: Россияне запланировали ротацию на 17 марта. Не успеют!

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 15:12

Глава Николаевской области Виталий Ким рассказал, что россияне запланировали ротацию войск из региона на 17 марта, но обещает не позволить им это сделать.

Источник: Ким в видео-обращении

Прямая речь Кима: "Там Россия начинает разгонять у себя – мамы просят убрать срочников из Украины и т.д. У них ротация порядка 17 числа, но они уже все.

Они хотят скрыть своё поражение в Николаевской области тем, что проведут плановую ротацию 17 числа. Не успеют! Мы им не дадим сделать ротацию".

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Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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