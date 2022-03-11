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Ким: Россияне запланировали ротацию на 17 марта. Не успеют!

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 14:12
Ким: Россияне запланировали ротацию на 17 марта. Не успеют!

Глава Николаевской области Виталий Ким рассказал, что россияне запланировали ротацию войск из региона на 17 марта, но обещает не позволить им это сделать.

Источник: Ким в видео-обращении

Прямая речь Кима: "Там Россия начинает разгонять у себя – мамы просят убрать срочников из Украины и т.д. У них ротация порядка 17 числа, но они уже все.

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Они хотят скрыть своё поражение в Николаевской области тем, что проведут плановую ротацию 17 числа. Не успеют! Мы им не дадим сделать ротацию".

Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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