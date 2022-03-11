Канада ввела санкції проти Абрамовича і 32 підприємств РФ

Канада ввела санкції проти п'яти росіян, включаючи мільярдера Романа Абрамовича, і забороняє 32 російським компаніям і державним установам отримувати оборонне обладнання з Канади.

Про це оголосив у п'ятницю прем'єр-міністр Джастін Трюдо у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

Загалом п’ять громадян РФ були додані в п’ятницю до санкційного списку. Окрім Абрамовича, у списку бізнесмен Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, суддя Олена Морозова і начальник управління МВС міста Хімки Ігор Янчук. Цим особам буде заборонено здійснювати операції в Канаді, а їхні активи будуть заморожені.

Абрамович володіє 28% акцій металургійної компанії Evraz, що працює в Західній Канаді. Трюдо сказав, що санкції проти Абрамовича не вплинуть на 1700 людей, які працюють на Evraz.

"Санкції проти російських чиновників і олігархів, таких як Абрамович, спрямовані на них, щоб вони не могли отримати прибуток або отримати вигоду від економічної діяльності в Канаді - або важкої роботи канадців, які працюють у компаніях, в які вони мають інвестиції", - сказав Трюдо у Варшаві.

Уряд Канади також запровадив санкції проти 32 організацій та компаній, пов'язаних з російськими військовими та службами безпеки, у тому числі зі службою зовнішньої розвідки РФ.

Напередодні Британія покарала санкціями 7 топ-олігархів РФ, включно з Романом Абрамовичем.

За рішенням уряду Великої Британії, всі британські активи Абрамовича будуть заморожені, бізнесам та приватним особам з Британії відтепер заборонено здійснювати банківські транзакції з ним, а також йому заборонений в’їзд на британську територію.

У понеділок Канада ввела санкції проти 10 осіб, наближених до російського керівництва через вторгнення Москви в Україну.