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Канада ввела санкции против Абрамовича и 32 предприятий РФ

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 15:30

Канада ввела санкции против пяти россиян, включая миллиардера Романа Абрамовича, и запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование из Канады.

Об этом объявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

В общей сложности пять граждан РФ были добавлены в пятницу в санкционный список. Кроме Абрамовича, в списке бизнесмен Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, судья Елена Морозова и начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук. Этим лицам будут запрещены операции в Канаде, а их активы будут заморожены.

Абрамович владеет 28% акций металлургической компании Evraz, работающей в Западной Канаде. Трюдо сказал, что санкции против Абрамовича не повлияют на 1700 человек, работающих на Evraz.

"Санкции против российских чиновников и олигархов, таких как Абрамович, направлены на них, чтобы они не могли извлечь прибыль или извлечь выгоду от экономической деятельности в Канаде - или тяжелой работы канадцев, работающих в компаниях, в которые они имеют инвестиции", - сказал Трюдо в Варшаве.

Правительство Канады также ввело санкции против 32 организаций и компаний, связанных с российскими военными и службами безопасности, в том числе со службой внешней разведки РФ.

Накануне Британия наказала санкциями 7 топ-олигархов РФ, включая Романа Абрамовича.

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По решению правительства Великобритании, все британские активы Абрамовича будут заморожены, бизнесам и частным лицам из Британии теперь запрещено осуществлять банковские транзакции с ним, а также ему запрещен въезд на британскую территорию.

В понедельник Канада ввела санкции против 10 человек, приближенных к российскому руководству из-за вторжения Москвы в Украину.

Темы: Канадасанкции
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