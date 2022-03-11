Розвідка назвала 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців

Головне управління розвідки оприлюднило імена та посади понад 700 військових батальйону морської піхоти Росії.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) міста Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України

Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо".

Деталі: Найвища посада серед військових – підполковник, командир батальйону.

Повний перелік імен є на сайті Міноборони.