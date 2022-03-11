Розвідка назвала 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців
П'ятниця, 11 березня 2022, 15:47
Головне управління розвідки оприлюднило імена та посади понад 700 військових батальйону морської піхоти Росії.
Джерело: ГУР Міноборони
Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) міста Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України
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Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо".
Деталі: Найвища посада серед військових – підполковник, командир батальйону.
Повний перелік імен є на сайті Міноборони.
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