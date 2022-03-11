Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка назвала 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців

Роман ПетренкоП'ятниця, 11 березня 2022, 15:47
Розвідка назвала 700 імен морських піхотинців РФ, які вбивають українців
морські піхотинці з астрахані, фото росзмі

Головне управління розвідки оприлюднило імена та посади понад 700 військових батальйону морської піхоти Росії.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) міста Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України

Реклама:

Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо".

Деталі: Найвища посада серед військових – підполковник, командир батальйону.

Повний перелік імен є на сайті Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: розвідкаМіноборонивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
розвідка
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
"Бавовна" на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: