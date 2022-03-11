Разведка назвала 700 имен морских пехотинцев РФ, убивающих украинцев

Главное управление разведки обнародовало имена и должности более 700 военных батальона морской пехоты России.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (воинская часть 20264) города Астрахань, совершающих военные преступления против мирного населения Украины

Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем".

Детали: Самая высокая должность среди военных – подполковник, командир батальона.

Полный список имен есть на сайте Минобороны.