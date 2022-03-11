Разведка назвала 700 имен морских пехотинцев РФ, убивающих украинцев

Главное управление разведки обнародовало имена и должности более 700 военных батальона морской пехоты России.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (воинская часть 20264) города Астрахань, совершающих военные преступления против мирного населения Украины

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Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем".

Детали: Самая высокая должность среди военных – подполковник, командир батальона.

Полный список имен есть на сайте Минобороны.