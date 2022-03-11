Єврокомісія представить план щодо поступової відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія до середини травня оприлюднить пропозицію щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наприкінці дводенного саміту ЄС у Версалі, пише "Європейська правда".

"До кінця цього місяця Комісія представить варіанти обмеження впливу зростання цін на газ до ціни на електроенергію", – сказала фон дер Ляєн, додавши, що Комісія запропонує ідеї щодо заповнення дефіциту підземного газу до щонайменше 90% до 1 жовтня кожного року.

Єврокомісія також запропонує варіанти стабілізації енергетичних ринків, ціни на яких різко зросли. Фон дер Ляєн охарактеризувала пакет енергетичних пропозицій як "страховий поліс" від перебоїв у постачанні.

Вона назвала атаку Росії на Україну нападом на демократію та суверенні держави та заявила, що ЄС повинен позбутися своєї енергетичної залежності від Росії.

"Те, як ми сьогодні реагуємо на цю атаку Росії проти України, визначатиме майбутнє України, а також майбутнє нашого союзу і виходячи за його межі, навіть майбутнє всього європейського континенту", – сказала вона.

За її словами, обов’язок ЄС в тому, щоб продовжувати забезпечувати надійне, безпечне та доступне постачання енергії європейським споживачам у середньостроковій перспективі.

"Це означає позбутися нашої залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, масових інвестицій у відновлювані джерела енергії", - сказала фон дер Ляєн.