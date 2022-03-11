Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія представить план щодо поступової відмови від російських енергоносіїв

П'ятниця, 11 березня 2022, 16:52

Європейська комісія до середини травня оприлюднить пропозицію щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наприкінці дводенного саміту ЄС у Версалі, пише "Європейська правда".

"До кінця цього місяця Комісія представить варіанти обмеження впливу зростання цін на газ до ціни на електроенергію", – сказала фон дер Ляєн, додавши, що Комісія запропонує ідеї щодо заповнення дефіциту підземного газу до щонайменше 90% до 1 жовтня кожного року.

Єврокомісія також запропонує варіанти стабілізації енергетичних ринків, ціни на яких різко зросли. Фон дер Ляєн охарактеризувала пакет енергетичних пропозицій як "страховий поліс" від перебоїв у постачанні.

Вона назвала атаку Росії на Україну нападом на демократію та суверенні держави та заявила, що ЄС повинен позбутися своєї енергетичної залежності від Росії.

"Те, як ми сьогодні реагуємо на цю атаку Росії проти України, визначатиме майбутнє України, а також майбутнє нашого союзу і виходячи за його межі, навіть майбутнє всього європейського континенту", – сказала вона.

За її словами, обов’язок ЄС в тому, щоб продовжувати забезпечувати надійне, безпечне та доступне постачання енергії європейським споживачам у середньостроковій перспективі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Це означає позбутися нашої залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, масових інвестицій у відновлювані джерела енергії", - сказала фон дер Ляєн.

Теми: Єврокомісіяенергетика
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

відеоЛукашенко каже, що Зеленському треба підписувати угоду, бо Росія "у цій війні не програє"

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

У драмтеатрі Маріуполя люди вижили, будівля витримала удар бомби – Денісова

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

Усі новини...
Єврокомісія
Глава Єврокомісії: Ми побачили ознаки надії, але за словами РФ мають іти справи
Кремль використовує газові поставки як політичний важіль – Єврокомісія
Єврокомісія запропонувала продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік
Останні новини
18:09
Словаччина готова надати Україні єдину систему С-300, якщо отримає заміну - Міноборони
18:00
Росіяни обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина, є поранені, зруйновано багатоповерхівку
17:52
Міністр агрополітики: запасів вистачить на роки
17:51
Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 своїх бойовиків
17:48
Акторка Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу
17:40
Із Броварського району Київщини проходить евакуація
17:37
ВІДЕОЗеленський відвідав у лікарні людей, яких обстріляли під час евакуації з Ворзеля
17:30
Канада розширила санкції проти режиму Лукашенка за підтримку російського вторгнення
17:22
У Харкові пропонують перейменувати вулиці, які пов’язані з Росією чи СРСР
17:15
KSE: за тиждень військові збитки зросли на понад 8 мільярдів
Усі новини...