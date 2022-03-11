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Еврокомиссия представит план постепенного отказа от российских энергоносителей

Пятница, 11 марта 2022, 16:52

Европейская комиссия до середины мая обнародует предложение о постепенном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце двухдневного саммита ЕС в Версале, пишет "Европейская правда".

"До конца этого месяца Комиссия представит варианты ограничения влияния роста цен на газ к цене на электроэнергию", – сказала фон дер Ляйен, добавив, что Комиссия предложит идеи по восполнению дефицита подземного газа по меньшей мере до 90% к 1 октября каждого года.

Еврокомиссия также предложит варианты стабилизации энергетических рынков, цены на которые резко выросли. Фон дер Ляйен охарактеризовала пакет энергетических предложений как "страховой полис" от перебоев в поставках.

Она назвала атаку России на Украину нападением на демократию и суверенные государства и заявила, что ЕС должен избавиться от своей энергетической зависимости от России.

"То, как мы сегодня реагируем на эту атаку России против Украины, будет определять будущее Украины, а также будущее нашего союза и, выходя за его пределы, даже будущее всего европейского континента", – сказала она.

По ее словам, обязанность ЕС в том, чтобы продолжать обеспечивать надежную, безопасную и доступную поставку энергии европейским потребителям в среднесрочной перспективе.

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"Это значит избавиться от нашей зависимости от российского газа путем диверсификации поставок, массовых инвестиций в возобновляемые источники энергии", - сказала фон дер Ляйен.

Темы: Еврокомиссияэнергетика
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