Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чехії затвердили законодавство щодо прав українських біженців

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 16:35

У Чехії парламент затвердив законодавство щодо прав і можливостей українців, які у зв’язку з війною переїхали до Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Українці можуть працевлаштовуватися в країні, не отримуючи спеціального дозволу, на підставі так званої "візи толерантності" (víza o strpění). а також можуть протягом максимум пів року розраховувати на фінансову підтримку у розмірі 5000 чеських крон щомісяця. Виплата за перший місяць планується автоматично, після чого люди можуть подати заявку на наступні виплати, якщо їхнє матеріальне становище не покращиться. 

Реклама:

Також українці зможуть претендувати на медичне страхування за держкошт, якщо воно не покриватиметься роботодавцем. 

Термін реєстрації для українців, що виїздять до Чехії, продовжили з 3 днів до 30. 

Діти шкільного та дошкільного віку зможуть вступити до чеських навчальних закладів. 

ВІДЕО ДНЯ

Також уряд планує підтримку для чеських родин, які розміщують у себе біженців з України. 

На 10 березня кількість українців, що виїхали до Чехії через війну, оцінювали у близько 200 тисяч.

Теми: Чехіябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: