У Чехії затвердили законодавство щодо прав українських біженців

У Чехії парламент затвердив законодавство щодо прав і можливостей українців, які у зв’язку з війною переїхали до Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Українці можуть працевлаштовуватися в країні, не отримуючи спеціального дозволу, на підставі так званої "візи толерантності" (víza o strpění). а також можуть протягом максимум пів року розраховувати на фінансову підтримку у розмірі 5000 чеських крон щомісяця. Виплата за перший місяць планується автоматично, після чого люди можуть подати заявку на наступні виплати, якщо їхнє матеріальне становище не покращиться.

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Також українці зможуть претендувати на медичне страхування за держкошт, якщо воно не покриватиметься роботодавцем.

Термін реєстрації для українців, що виїздять до Чехії, продовжили з 3 днів до 30.

Діти шкільного та дошкільного віку зможуть вступити до чеських навчальних закладів.

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Також уряд планує підтримку для чеських родин, які розміщують у себе біженців з України.

На 10 березня кількість українців, що виїхали до Чехії через війну, оцінювали у близько 200 тисяч.