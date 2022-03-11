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У Чехії затвердили законодавство щодо прав українських біженців

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 17:35

У Чехії парламент затвердив законодавство щодо прав і можливостей українців, які у зв’язку з війною переїхали до Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Українці можуть працевлаштовуватися в країні, не отримуючи спеціального дозволу, на підставі так званої "візи толерантності" (víza o strpění). а також можуть протягом максимум пів року розраховувати на фінансову підтримку у розмірі 5000 чеських крон щомісяця. Виплата за перший місяць планується автоматично, після чого люди можуть подати заявку на наступні виплати, якщо їхнє матеріальне становище не покращиться. 

Також українці зможуть претендувати на медичне страхування за держкошт, якщо воно не покриватиметься роботодавцем. 

Термін реєстрації для українців, що виїздять до Чехії, продовжили з 3 днів до 30. 

Діти шкільного та дошкільного віку зможуть вступити до чеських навчальних закладів. 

Також уряд планує підтримку для чеських родин, які розміщують у себе біженців з України. 

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На 10 березня кількість українців, що виїхали до Чехії через війну, оцінювали у близько 200 тисяч.

Теми: Чехіябіженці
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