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В Чехии утвердили законодательство по правам украинских беженцев

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 16:35

В Чехии парламент утвердил законодательство по правам и возможностям украинцев, переехавших в связи с войной в Чехию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Украинцы могут трудоустраиваться в стране, не получая специального разрешения, на основании так называемой "визы толерантности" (víza o strpenie), а также могут в течение максимум полугода рассчитывать на финансовую поддержку в размере 5000 чешских крон в месяц. Выплата за первый месяц планируется автоматически, после чего люди могут подать заявку на следующие выплаты, если их материальное положение не улучшится.

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Также украинцы смогут претендовать на медицинское страхование за госсчет, если оно не будет покрываться работодателем.

Срок регистрации для выезжающих в Чехию украинцев продлили с 3 дней до 30.

Дети школьного и дошкольного возраста смогут поступить в чешские учебные заведения.

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Также правительство планирует поддержку для чешских семей, размещающих у себя беженцев из Украины.

На 10 марта количество украинцев, выехавших в Чехию из-за войны, оценивали в 200 тысяч.

Темы: Чехиябеженцы
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