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В Чехии утвердили законодательство по правам украинских беженцев

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 17:35

В Чехии парламент утвердил законодательство по правам и возможностям украинцев, переехавших в связи с войной в Чехию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Украинцы могут трудоустраиваться в стране, не получая специального разрешения, на основании так называемой "визы толерантности" (víza o strpenie), а также могут в течение максимум полугода рассчитывать на финансовую поддержку в размере 5000 чешских крон в месяц. Выплата за первый месяц планируется автоматически, после чего люди могут подать заявку на следующие выплаты, если их материальное положение не улучшится.

Также украинцы смогут претендовать на медицинское страхование за госсчет, если оно не будет покрываться работодателем.

Срок регистрации для выезжающих в Чехию украинцев продлили с 3 дней до 30.

Дети школьного и дошкольного возраста смогут поступить в чешские учебные заведения.

Также правительство планирует поддержку для чешских семей, размещающих у себя беженцев из Украины.

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На 10 марта количество украинцев, выехавших в Чехию из-за войны, оценивали в 200 тысяч.

Темы: Чехиябеженцы
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