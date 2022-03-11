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Зеленський і Байден узгодили подальшу підтримку України і посилення санкцій

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 16:40
Зеленський і Байден узгодили подальшу підтримку України і посилення санкцій
Зеленський і Байден, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський узгодив із президентом США Джо Байденом подальші кроки щодо оборонної підтримки України з боку США та посилення санкційного тиску на Росію.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Провів предметну розмову з президентом США.

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Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення.

Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".

Теми: ЗеленськийБайденсанкції
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