Зеленський і Байден узгодили подальшу підтримку України і посилення санкцій
П'ятниця, 11 березня 2022, 17:40
Президент Володимир Зеленський узгодив із президентом США Джо Байденом подальші кроки щодо оборонної підтримки України з боку США та посилення санкційного тиску на Росію.
Джерело: Зеленський у Twitter
Дослівно: "Провів предметну розмову з президентом США.
Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення.
Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".
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