Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций

Президент Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джо Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины со стороны США и усилению санкционного давления на Россию.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Провел предметный разговор с президентом США.

Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения.

Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию".