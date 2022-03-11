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Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 16:40
Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций
Зеленский и Байден, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джо Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины со стороны США и усилению санкционного давления на Россию.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Провел предметный разговор с президентом США.

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Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения.

Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию".

Темы: ЗеленскийБайденсанкции
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