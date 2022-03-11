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ПВК Вагнера масово вербує "усяку потолоч" для війни з Україною – найманець

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 17:57
Російські загарбники, яких було взято в полон в Україні, фото МВС

Приватна військова компанія (ЧВК) Вагнера розпочала нерозбірливий найм людей, які готові вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.

Джерело: російська служба BBC з посиланням на співрозмовників серед найманців та оголошення в пабліках, де і раніше вербували бойовиків.

Деталі: Один із найманців, який ще недавно знаходився поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, розповів журналістам - у пункті вербування в Молькіно під Краснодаром "набирають усіх підряд".

"Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", - сказав найманець. За його словами, формально це не Вагнер, а зібрані загони з різними іншими назвами, "усяка потолоч". "Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", - додав він.

Видання з'ясувало, що вербування почалося ще 28 лютого, а для "шукачів роботи" зняли майже всі обмеження, що існували раніше: якщо ще кілька місяців тому в ПВК не брали нікого, крім росіян, які народилися в межах країни до 2014 року, то тепер на пункт вербування у Молькіне під Краснодаром запрошують і мешканців недореспублік з ОРДЛО, і жителів окупованого Криму, та навіть іноземців. Збереглася лише заборона на наймання громадян Грузії.

Наявність непогашених боргів, відсутність довідки про несудимість чи закордонного паспорта також перестали бути перешкодою.

Теми: ВагнервійнаУкраїнаРосія
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