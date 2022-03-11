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ЧВК Вагнера массово вербует "всякий сброд" для войны с Украиной – наемник

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 16:57
ЧВК Вагнера массово вербует всякий сброд для войны с Украиной – наемник
Российские захватчики, взятые в плен в Украине, фото МВД

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала неизбирательный набор наемников, готовых отправиться воевать в Украине в составе оккупационных войск.

Источник: российская служба BBC со ссылкой на собеседников среди наемников и на объявления в пабликах, где и раньше вербовали бойцов

Детали: Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, рассказал журналистам, что в пункте вербовки в Молькино под Краснодаром "набирают всех подряд".

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"Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", — сказал наемник. По его словам, формально это не "Вагнер", а "собранные отряды с разными другими названиями", "всякий сброд". "Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", — добавил он.

Издание выяснило, что вербовка началась еще 28 февраля, а для "соискателей" сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей недореспублик из ОРДЛО, жителей оккупированного Крыма и даже иностранцев. Сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии.

Наличие непогашенных долгов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть препятствием.

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Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
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