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У Міноборони кажуть, що військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій. Просять потерпіти

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 18:09
Ганна Маляр. фото Армія Inform

У Міноборони пояснюють, що мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження, однак запевняють, що комплектація рухається за планом.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: Заступниця Резнікова зазначає, що колишні військкомати просто накрила хвиля бажаючих стати у стрій на захист нашої країни.

Мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження.

Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно". Сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Робота, хоч і з певними ускладненнями, рухається за визначеним алгоритмом, запевняє Маляр.

Пряма мова: "Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей. Це відповідь на запитання: у чому необхідність мобілізації представників здавалось би зовсім "мирних" спеціальностей.

Українці, ви неймовірні! Давайте з розумінням пройдемо і цей етап".

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Теми: Міноборонимобілізаціявійна
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