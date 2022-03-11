Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 18:09
Анна Маляр. фото Армия Inform

В Минобороны объясняют, что мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку, однако уверяют, что комплектация движется по плану.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: Заместитель Резникова отмечает, что бывшие военкоматы просто накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны.

Мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку.

У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно". Силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Работа, хоть и с определенными осложнениями, движется по определенному алгоритму, уверяет Маляр.

Прямая речь: "Учтите, что кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей. Это ответ на вопрос: в чем необходимость мобилизации представителей казалось бы совсем "мирных" специальностей.

Украинцы, вы невероятны! Давайте с пониманием пройдем и этот этап".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Миноборонымобилизациявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского

США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден

Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль

видеоЗеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично

Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"

Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой

Все новости...
Минобороны
Разведка назвала 700 имен морских пехотинцев РФ, убивающих украинцев
Враг был остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова – Минобороны
Резников попросил военнообязанных украинцев "не теряться"
Последние новости
07:15
Гуманитарный коридор из Изюма согласован – Зеленский
07:00
Генштаб о сутках войны: ВСУ нанесли сокрушительные удары, кое-где идут в контрнаступление
06:58
ЦПД обнародовал список уничтоженных членов командования оккупационных войск
06:54
Кадыров "засветился" в Грозном — раньше он угрожал, что уже под Киевом
06:22
Монастырский: После войны с Россией Украине понадобится несколько лет на разминирование
06:00
300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского
05:50
От российских матерей скрывают, что их сыновей-срочников отправляют на войну в Украине
05:20
США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден
04:57
Фармкомпания Eli Lilly останавливает экспорт в РФ, кроме лекарств для больных раком и диабетом
04:48
Каждую секунду один украинский ребенок становится беженцем — данные ЮНИСЕФ
Все новости...