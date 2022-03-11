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В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 17:09
В Минобороны говорят, что военкоматы накрыла волна желающих стать в строй. Просят потерпеть
Анна Маляр. фото Армия Inform

В Минобороны объясняют, что мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку, однако уверяют, что комплектация движется по плану.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: Заместитель Резникова отмечает, что бывшие военкоматы просто накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны.

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Мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку.

У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно". Силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Работа, хоть и с определенными осложнениями, движется по определенному алгоритму, уверяет Маляр.

Прямая речь: "Учтите, что кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей. Это ответ на вопрос: в чем необходимость мобилизации представителей казалось бы совсем "мирных" специальностей.

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Украинцы, вы невероятны! Давайте с пониманием пройдем и этот этап".

Темы: Миноборонымобилизациявойна
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