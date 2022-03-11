Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден попередив РФ про "сувору ціну" за застосування хімзброї в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 17:19
Байден попередив РФ про сувору ціну за застосування хімзброї в Україні
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден попередив у п'ятницю, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні. 

Про це Байден сказав, оголошуючи нові санкції проти РФ у Білому домі, повідомляє  "Європейська правда".

"Я не говоритиму про дані розвідки, але Росія заплатить сувору ціну, якщо застосує хімічну зброю", - сказав він.

Реклама:

Раніше Росія стверджувала, що Україна зберігає хімічну зброю і планує її використати.

Москва також заявила, що розкрила американську програму військової біологічної зброї в Україні, яка включає смертельні патогени, такі як чума та сибірська виразка.

Американський чиновник відкинув цю заяву як "абсурдну пропаганду" і звинуватив Росію в пошуку подальших приводів для війни.

ВІДЕО ДНЯ

Але в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

Теми: БайденРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: