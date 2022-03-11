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Байден попередив РФ про "сувору ціну" за застосування хімзброї в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 18:19
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден попередив у п'ятницю, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні. 

Про це Байден сказав, оголошуючи нові санкції проти РФ у Білому домі, повідомляє  "Європейська правда".

"Я не говоритиму про дані розвідки, але Росія заплатить сувору ціну, якщо застосує хімічну зброю", - сказав він.

Раніше Росія стверджувала, що Україна зберігає хімічну зброю і планує її використати.

Москва також заявила, що розкрила американську програму військової біологічної зброї в Україні, яка включає смертельні патогени, такі як чума та сибірська виразка.

Американський чиновник відкинув цю заяву як "абсурдну пропаганду" і звинуватив Росію в пошуку подальших приводів для війни.

Але в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

Теми: БайденРосіявійна
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