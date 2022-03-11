Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден предупредил РФ о "суровой цене" за применение химоружия в Украине

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 18:19
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Об этом Байден сказал, объявляя новые санкции против РФ в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Я не буду говорить о данных разведки, но Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие", - сказал он.

Ранее Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.

Москва также заявила, что раскрыла американскую программу военного биологического оружия в Украине, которая включает в себя смертельные патогены, такие как чума и сибирская язва.

Американский чиновник отверг это заявление как "абсурдную пропаганду" и обвинил Россию в поиске дальнейших поводов для войны.

Но в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или провести операцию под "фальшивым флагом", обвинив в этом Украину.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.

Темы: БайденРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

видеоЛукашенко говорит, что Зеленскому нужно подписывать соглашение, потому что Россия "в этой войне не проиграет"

Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова

Все новости...
Байден
Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций
Байден вместе с G7 и ЕС хотят забрать у РФ торговые привилегии
Байден: уже понятно, что Украина никогда не станет для Путина "победой"
Последние новости
18:23
В Минкульте рассказали о масштабах разрушений культурных памятников
18:21
Русские похитили главу общины в Харьковской области
18:18
ВСУ просят медийщиков не раскрывать данные относительно военных и бомбоубежищ
18:00
Русские обстреляли Новые Петровцы: погиб ребенок, есть раненые, разрушена многоэтажка
17:52
Министр агрополитики: запасов хватит на годы
17:51
Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат
17:48
Актриса Оксана Швец погибла во время ракетного обстрела
17:40
Из Броварского района Киевской области проходит эвакуация
17:37
ВИДЕОЗеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля
17:30
Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения
Все новости...