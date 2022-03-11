Байден предупредил РФ о "суровой цене" за применение химоружия в Украине

Президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что Россия заплатит "суровую цену", если применит химическое оружие в Украине.

Об этом Байден сказал, объявляя новые санкции против РФ в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Я не буду говорить о данных разведки, но Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие", - сказал он.

Ранее Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.

Москва также заявила, что раскрыла американскую программу военного биологического оружия в Украине, которая включает в себя смертельные патогены, такие как чума и сибирская язва.

Американский чиновник отверг это заявление как "абсурдную пропаганду" и обвинил Россию в поиске дальнейших поводов для войны.

Но в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или провести операцию под "фальшивым флагом", обвинив в этом Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.