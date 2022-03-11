Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вбили в Маріуполі понад 1,5 тисячі мирних людей

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 18:21

У Маріуполі російські загарбники вже вбили більш як 1,5 тисячі містян.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.

Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!"

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Маріупольвійнавбивство
powered by lun.ua
Головне сьогодні

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі ховаються 86 громадян Туреччини: їх обстрілюють окупанти – журналіст
У Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер
Twitter видалив дописи російського посольства про авіаудар по лікарні в Маріуполі
Останні новини
07:15
Гуманітарний коридор з Ізюма погоджений – Зеленський
07:00
Генштаб про добу війни: ЗСУ завдали нищівних ударів, подекуди ідуть в контрнаступ
06:58
ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ
06:54
Кадиров “засвітився” в Грозному — раніше він погрожував, що вже під Києвом
06:22
Монастирський: Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років на розмінування
06:00
300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського
05:50
Від російських матерів приховують, що їхніх синів-строковиків відправляють на війну в Україні
05:20
США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден
04:57
Фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт в РФ, крім ліків для хворих на рак та діабет
04:48
Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ
Усі новини...