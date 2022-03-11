Окупанти вбили в Маріуполі понад 1,5 тисячі мирних людей
П'ятниця, 11 березня 2022, 18:21
У Маріуполі російські загарбники вже вбили більш як 1,5 тисячі містян.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.
Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!"
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