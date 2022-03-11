Оккупанты убили в Мариуполе более 1,5 тысяч мирных людей

В Мариуполе российские захватчики уже убили более 1,5 тысяч горожан.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне.

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Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!"