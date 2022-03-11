Ющенко назвав кілька сценаріїв закінчення війни
П'ятниця, 11 березня 2022, 18:28
Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що перемога Росії над Україною і втримання Володимира Путіна при владі буде катастрофою для всього світу.
Джерело: Ющенко в інтерв'ю BBC Radio 4
Пряма мова: "Хтось гадає – як закінчиться війна, за яких умов. Війна закінчиться у двох випадках – чи ми виженемо з України останнього москаля, але це буде часткова перемога у цій війні, бо ще залишається поневолена Росія, поневолена нація.
Якщо вона продовжить існування під егідою Путіна, це буде катастрофа для всього світу.
Є й другий варіант, теоретичний, що війна закінчиться тоді, коли помре останній український герой".
Передісторія:
- Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до тих, "хто розв'язав російську війну проти України і до орків, які її ведуть".
- За його словами, наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, т.з. "русский мир". Він додав, що Україна цього ніколи не вибачить, а московитів назвав "проклятими": "Ви не "освободітелі" – ви – чума, ви – кати, які приносять муки на святу Українську землю".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"