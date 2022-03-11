Ющенко назвав кілька сценаріїв закінчення війни

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що перемога Росії над Україною і втримання Володимира Путіна при владі буде катастрофою для всього світу.

Джерело: Ющенко в інтерв'ю BBC Radio 4

Пряма мова: "Хтось гадає – як закінчиться війна, за яких умов. Війна закінчиться у двох випадках – чи ми виженемо з України останнього москаля, але це буде часткова перемога у цій війні, бо ще залишається поневолена Росія, поневолена нація.

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Якщо вона продовжить існування під егідою Путіна, це буде катастрофа для всього світу.

Є й другий варіант, теоретичний, що війна закінчиться тоді, коли помре останній український герой".

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