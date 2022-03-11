Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны

Алена МазуренкоПятница, 11 марта 2022, 17:28
Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны
ЮЩЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

Источник: Ющенко в интервью BBC Radio 4

Прямая речь: "Кто-то гадает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация.

Реклама:

Если она дальше продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится тогда, когда умрет последний украинский герой".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к тем, "кто развязал российскую войну против Украины и к ведущим ее оркам".
  • По его словам, наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир". Он добавил, что Украина этого никогда не простит, а московитов назвал "проклятыми": "Вы не "освободители" – вы – чума, вы – палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю".

Темы: войнаЮщенкоУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: