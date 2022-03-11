Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

Источник: Ющенко в интервью BBC Radio 4

Прямая речь: "Кто-то гадает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация.

Реклама:

Если она дальше продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится тогда, когда умрет последний украинский герой".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ