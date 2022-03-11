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Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны

Мазуренко Алена Пятница, 11 марта 2022, 18:28
ЮЩЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

Источник: Ющенко в интервью BBC Radio 4

Прямая речь: "Кто-то гадает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация.

Если она дальше продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится тогда, когда умрет последний украинский герой".

Напомним: 

  • Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к тем, "кто развязал российскую войну против Украины и к ведущим ее оркам".
  • По его словам, наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир". Он добавил, что Украина этого никогда не простит, а московитов назвал "проклятыми": "Вы не "освободители" – вы – чума, вы – палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю".

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Темы: войнаЮщенкоУкраинаРосcия
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