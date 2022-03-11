Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині від рук окупантів загинуло вже більше 200 цивільних, з яких 11 дітей

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 18:38
Сергій Болвінов/Facebook

За час прямої російської агресії на Харківщині загинуло 201 цивільних, з яких 11 дітей, у тому числі за останню добу – 10 цивільних, серед яких 3 дитини.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей.

Станом на 18:00 11 березня по Харківській області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Харківська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

відеоЛукашенко каже, що Зеленському треба підписувати угоду, бо Росія "у цій війні не програє"

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

Усі новини...
Харківська область
Харків’ян закликають йти грітися в метро, школи та садочки
Ворог поцілив психоневрологічний інтернат на Харківщині, там перебувало 330 людей
Ніч у регіонах: у Баришівці влучили в будинки, у Рубіжному горить будинок для літніх людей
Останні новини
18:36
відеоЧерез обстріли у Харкові загорівся найбільший ринок східної Європи
18:36
Овсяннікова каже, що працівники масово звільняються з "Першого телеканалу" в Росії 
18:36
У ДТЕК знайшли альтернативу вугіллю з російських шахт
18:35
фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад
18:23
У Мінкульті розповіли про масштаби руйнувань культурних пам'яток
18:21
Росіяни викрали голову громади на Харківщині
18:18
ЗСУ просять медійників не розкривати дані щодо військових та бомбосховищ
18:17
Human Rights Watch дорікнула РФ за касетні боєприпаси, а Україні – за відео з полоненими 
18:09
Словаччина готова надати Україні єдину систему С-300, якщо отримає заміну - Міноборони
18:00
Росіяни обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина, є поранені, зруйновано багатоповерхівку
Усі новини...