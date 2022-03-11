На Харківщині від рук окупантів загинуло вже більше 200 цивільних, з яких 11 дітей

За час прямої російської агресії на Харківщині загинуло 201 цивільних, з яких 11 дітей, у тому числі за останню добу – 10 цивільних, серед яких 3 дитини.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей.

Станом на 18:00 11 березня по Харківській області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей".