На Харківщині від рук окупантів загинуло вже більше 200 цивільних, з яких 11 дітей
П'ятниця, 11 березня 2022, 18:38
За час прямої російської агресії на Харківщині загинуло 201 цивільних, з яких 11 дітей, у тому числі за останню добу – 10 цивільних, серед яких 3 дитини.
Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook
Дослівно: "За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей.
Станом на 18:00 11 березня по Харківській області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей".
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