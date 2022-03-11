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В Харьковской области от рук оккупантов погибло уже более 200 гражданских, из которых 11 детей

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 17:38
В Харьковской области от рук оккупантов погибло уже более 200 гражданских, из которых 11 детей
Сергій Болвінов/Facebook

За время прямой российской агрессии в Харьковской области погиб 201 гражданский, из которых 11 детей, в том числе за последние сутки – 10 гражданских, среди которых 3 ребенка.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей.

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По состоянию на 18.00 11 марта по Харьковской области всего погибли 201 гражданских и, к сожалению, 11 детей".

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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