Росія може посилити терористичні методи і ракетно-бомбові удари – Генштаб

Існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00

Дослівно: "Існує висока ймовірність посилення Російською Федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники".

Деталі: У Генштабі заявили, що основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

При цьому частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території РФ. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність.

Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.

Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій українських військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

"З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією авіація ВКС РФ нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування Російська Федерація здійснила атаку з повітряного простору України", - заявили у Генштабі.

Там додали, що морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон.