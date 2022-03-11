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Россия может усилить террористические методы и ракетно-бомбовые удары – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 18:26
Россия может усилить террористические методы и ракетно-бомбовые удары – Генштаб
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ, ФОТО ПОЛИЦИИ

Есть высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий и нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00

Дословно: "Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники".

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Детали: В Генштабе заявили, что основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

При этом части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводят мероприятия по формированию и слаживанию резервов на территории РФ. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность.

Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

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Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций украинских войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

"С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки Российская Федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", - заявили в Генштабе.

Там добавили, что морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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