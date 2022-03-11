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YouTube заблокує всі державні медіа РФ в усьому світі

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 19:35

YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім того, YouTube видаляє контент про війну Росії в Україні, який "порушує його політику".

Також YouTube призупиняє усі способи монетизації на своїй платформі у Росії.

Передісторія: 

  • Google, дочірня компанія Alphabet Inc, заявила, що припинила продаж онлайн-реклами в Росії, заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.
  • Користувачам Facebook та Instagram в Україні та деяких інших країнах дозволять закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Теми: РосіяУкраїнавійнасоцмережі
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