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YouTube заблокує всі державні медіа РФ в усьому світі

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 березня 2022, 18:35
YouTube заблокує всі державні медіа РФ в усьому світі

YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім того, YouTube видаляє контент про війну Росії в Україні, який "порушує його політику".

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Також YouTube призупиняє усі способи монетизації на своїй платформі у Росії.

Передісторія: 

  • Google, дочірня компанія Alphabet Inc, заявила, що припинила продаж онлайн-реклами в Росії, заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.
  • Користувачам Facebook та Instagram в Україні та деяких інших країнах дозволять закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теми: РосіяУкраїнавійнасоцмережі
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