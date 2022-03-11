YouTube заблокує всі державні медіа РФ в усьому світі

YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім того, YouTube видаляє контент про війну Росії в Україні, який "порушує його політику".

Також YouTube призупиняє усі способи монетизації на своїй платформі у Росії.

Передісторія: