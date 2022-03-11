YouTube заблокирует все государственные медиа РФ по всему миру

YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру.

Источник: Reuters

Детали: Кроме того, YouTube удаляет контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику".

Также YouTube приостанавливает все способы монетизации на своей платформе в России.

Предыстория: