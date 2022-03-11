YouTube заблокирует все государственные медиа РФ по всему миру

YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру.

Источник: Reuters

Детали: Кроме того, YouTube удаляет контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику".

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Также YouTube приостанавливает все способы монетизации на своей платформе в России.

Предыстория:

Google, дочерняя компания Alphabet Inc, заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России, запрет распространяется на поиск, YouTube и внешних партнеров.

Пользователям Facebook и Instagram в Украине и некоторых других странах разрешат призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.