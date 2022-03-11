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Порошенко розповів, як домовився з Зеленським про єдність

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 19:55
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦІЇ ДЕБАТІВ КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ ПОРОШЕНКА І ЗЕЛЕНСЬКОГО 19 КВІТНЯ 2019 РОКУ.

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів, що домовився з президентом Володимиром Зеленським виступати єдиним фронтом перед лицем російської агресії.

Джерело: Порошенко у Facebook

Дослівно: "Ми мали декілька зустрічей з президентом Зеленським. Ми домовилися, що будемо виступати єдиним фронтом.

Це — абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею. Ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну".

Деталі: За словами Порошенка, українці здивували Путіна зламом бліцкригу — плану захоплення України за 72 години. А Збройні Сили України не тільки здивували світ, але і об’єднали світ. І в цих умовах Путін поводився, як загнаний звір.

Також був зламаний сценарій, коли "п'ята колона" всередині країни мала зруйнувати єдність.

"Ми зробили Путіну великий сюрприз", - сказав Порошенко.

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Водночас він зазначив, що дуже сумнівається у психічній адекватності Путіна, "і це створює величезну небезпеку для України".

Теми: ПорошенкоЗеленськийвійна
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