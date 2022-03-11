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Порошенко рассказал, как договорился с Зеленским о единстве

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 19:55
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ДЕБАТОВ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

Экс-президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко рассказал, что договорился с президентом Владимиром Зеленским выступать единым фронтом перед лицом российской агрессии.

Источник: Порошенко в Facebook

Дословно: "У нас было несколько встреч с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы будем выступать единым фронтом.

Это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей. Мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину".

Детали: По словам Порошенко, украинцы удивили Путина сломом блицкрига – плана захвата Украины за 72 часа. А Вооруженные Силы Украины не только удивили мир, но и объединили мир. И в этих условиях Путин вел себя как загнанный зверь.

Также был сломан сценарий, когда "пятая колонна" внутри страны должна разрушить единство.

"Мы преподнесли Путину большой сюрприз", - сказал Порошенко.

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В то же время, он отметил, что очень сомневается в психической адекватности Путина, "и это создает огромную опасность для Украины".

Темы: ПорошенкоЗеленскийвойна
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