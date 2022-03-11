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Жоден мольфар не скаже, коли закінчиться війна, важливо протриматися ще 2 тижні – Рахманін

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 19:56

У війні з Росією Україні критично важливо протриматися наступні два тижні. 

Джерело: Таку думку в інтерв’ю УП висловив нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Пряма мова: "Жоден мольфар цього не скаже (скільки триватиме війна). Для нас критично важливо протриматися наступні два тижні. І дуже важливо загалом не втратити ініціативу протягом місяця. 

Якщо протягом місяця не станеться нічого надзвичайного, не буде якогось переламу, то у нас є дуже великі шанси вийти з цієї війни переможцями". 

Пряма мова: "Як саме буде оформлена перемога, як, яким чином – я не знаю. На жаль, не думаю, що ми закінчимо війну на Красній площі. 

Але у нас шанс отримати перемогу збільшиться, якщо ми простоїмо місяць. Зараз нам треба бути дуже пильними. Важливо, щоб успіхи не присипляли нашу пильність".

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Теми: війнаВерховна РадаРосія
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