Жоден мольфар не скаже, коли закінчиться війна, важливо протриматися ще 2 тижні – Рахманін

У війні з Росією Україні критично важливо протриматися наступні два тижні.

Джерело: Таку думку в інтерв’ю УП висловив нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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Пряма мова: "Жоден мольфар цього не скаже (скільки триватиме війна). Для нас критично важливо протриматися наступні два тижні. І дуже важливо загалом не втратити ініціативу протягом місяця.

Якщо протягом місяця не станеться нічого надзвичайного, не буде якогось переламу, то у нас є дуже великі шанси вийти з цієї війни переможцями".

Пряма мова: "Як саме буде оформлена перемога, як, яким чином – я не знаю. На жаль, не думаю, що ми закінчимо війну на Красній площі.

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Але у нас шанс отримати перемогу збільшиться, якщо ми простоїмо місяць. Зараз нам треба бути дуже пильними. Важливо, щоб успіхи не присипляли нашу пильність".