Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жоден мольфар не скаже, коли закінчиться війна, важливо протриматися ще 2 тижні – Рахманін

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 18:56

У війні з Росією Україні критично важливо протриматися наступні два тижні. 

Джерело: Таку думку в інтерв’ю УП висловив нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Реклама:

Пряма мова: "Жоден мольфар цього не скаже (скільки триватиме війна). Для нас критично важливо протриматися наступні два тижні. І дуже важливо загалом не втратити ініціативу протягом місяця. 

Якщо протягом місяця не станеться нічого надзвичайного, не буде якогось переламу, то у нас є дуже великі шанси вийти з цієї війни переможцями". 

Пряма мова: "Як саме буде оформлена перемога, як, яким чином – я не знаю. На жаль, не думаю, що ми закінчимо війну на Красній площі. 

ВІДЕО ДНЯ

Але у нас шанс отримати перемогу збільшиться, якщо ми простоїмо місяць. Зараз нам треба бути дуже пильними. Важливо, щоб успіхи не присипляли нашу пильність".

Теми: війнаВерховна РадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: