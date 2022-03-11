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Даже мольфар не скажет, когда закончится война, важно продержаться еще 2 недели – Рахманин

Роман КравецПятница, 11 марта 2022, 19:56

В войне с Россией Украине критически важно продержаться следующие две недели.

Источник: Такое мнение в интервью УП высказал нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Прямая речь: "Ни один мольфар не скажет (сколько будет продолжаться война). Для нас важно продержаться следующие две недели. И очень важно не потерять инициативу в течение месяца.

Если в течение месяца не произойдет ничего удивительного, не будет какого-либо перелома, то у нас есть очень большие шансы выйти из этой войны победителями".

Прямая речь: "Как именно будет оформлена победа – я не знаю. К сожалению, не думаю, что мы закончим войну на Красной площади.

Но у нас шанс получить победу увеличится, если мы простоем месяц. Сейчас нам нужно быть очень внимательными. Важно, чтобы успехи не усыпляли нашу бдительность".

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Темы: войнаВерховная РадаРосcия
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